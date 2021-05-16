جثة سائق تستقر فوق سطح مسجد بعد حادث مروع في السعودية (صور)

أدى حادث مروع وقع على أحد الطرق الرئيسة في منطقة جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، إلى استقرار جثة السائق على سطح مسجد بعد أن انقلبت السيارة وقذفت به بقوة.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظتَي العارضة وأبو عريش في حي بطحان شرق جازان، وانتهى بوفاة السائق، الذي قذفته السيارة فوق سطح مسجد يقع جوار الطريق، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية اليوم الأحد.

وعثرت الأجهزة المعنية على جثة السائق فوق سطح مسجد، يقع قرب مكان الحدث، وذلك بعد أن استنفرت في البحث عن الجثة في موقع الحادث والمنطقة المجاورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر.