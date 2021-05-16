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السعودية.. توقيف أطراف مشاجرة "رقصة المزمار" في جدة (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 17:50 GMT

السعودية.. توقيف أطراف مشاجرة "رقصة المزمار" في جدة (فيديو)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على أطراف مشاجرة نشبت في حارة شعبية في مدينة جدة أثناء تأدية طقوس رقصة المزمار صباح يوم عيد الفطر.

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المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على أطراف مشاجرة نشبت في حارة شعبية في مدينة جدة أثناء تأدية طقوس رقصة المزمار صباح يوم عيد الفطر.

ونقل موقع أخبار 24 اليوم الأحد عن شرطة منطقة جدة قولها إن المشاجرة، التي استخدمت فيها العصي، نشبت بين أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضافت الشرطة أنه تم تطبيق العقوبات بحق الموجودين في موقع المشاجرة لمخالفتهم التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهر مقطع مصور تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي شجارًا عنيفًا وضربًا بالعصي بين عدد من الأشخاص داخل إحدى الساحات في جدة.

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