طفل شجاع ينقذ حياة والدته بعد تعرضها للإغماء

أنقذ طفل بريطاني يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف السنة، حياة والدته الحامل باتصاله بالطوارئ بعد أن وقعت على الأرض وأغمي عليها في منزلها الكائن في مدينة ”تشيشستر“ جنوب شرق إنجلترا.

وسارع مونتي بيكر للاتصال برقم ”999“ عندما انهارت والدته السيدة بيكر البالغة من العمر 28 عاما والمصابة بالشلل الدماغي وفقدت وعيها، وفقا لما نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن اللقطات الصوتية المسجلة في قسم الطوارئ أظهرت كيف أخبر مونتي عاملة الهاتف بهدوء بما حدت لوالدته.

وأشارت إلى أن مونتي الذي كان في المنزل وحده مع شقيقته البالغة من العمر 8 أشهر ركب دراجته بعد ذلك وهرع إلى منزل جديه القريب لإخبارهما بما حدث لوالدته.

وأشادت هولي سيمونز، مسؤولة الاتصال في الشرطة والتي استقبلت مكالمته، بالصبي قائلة: ”كان مونتي هادئًا وشجاعًا للغاية وكان من السهل إبقائه يتحدث حتى وصول الضباط…. لقد أعطاني اسم والدته وعنوانه وأكد أن الباب سيكون مفتوحا“.

وأضافت: ”إنه طفل صغير سعيد للغاية، محب، لطيف وشجاع، لم أتفاجأ بمدى هدوئه، يأخذ كل شيء في خطوته، لا شيء يزعجه كثيرًا“.

ولفتت الصحيفة إلى أن دائرة الشرطة اعترفت بشجاعة مونتي بشراء هدايا كثيرة لعيد ميلاده السادس، فيما اشترى له ضابط دمية سيارة شرطة وهدايا أخرى.