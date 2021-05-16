صورة "سيلفي" تقود 7 إندونيسيين على متن قارب إلى حتفهم

لقي 7 إندونيسيين مصرعهم غرقا؛ بعد انقلاب قارب سياحي كانوا يستقلونه بالقرب من جزيرة جافا، بمقاطعة بويولالي، يوم السبت؛ بسبب رغبتهم بالتقاط صورة ”سيلفي“.

وصرح رئيس مركز الشرطة، أحمد لطفي، للصحافة المحلية، أن سبب الحادث هو الحمولة الزائدة في أحد جوانب القارب، حيث قرر العشرون شخصا التقاط صورة ”سيلفي“ على الجانب الأيمن للقارب؛ ما أسفر عن فقدان توازنه وانقلابه.

وتم إنقاذ 11 شخصا حتى الآن، فيما قضى 7 من الركاب مصرعهم غرقا، ولا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين مفقودين.

وذكر لطفي أن قائد المركب لم يكن سوى مراهق لم يتجاوز عمره 13 عاما، وقد تم فتح تحقيق حول وجود مظاهر إهمال من طرف منظمي الرحلة.

وتتكرر الحوادث المشابهة في إندونيسيا، المكونة من 17 ألف جزيرة جنوب شرق آسيا؛ بسبب إهمال إجراءات الأمان، حسب موقع ”7/7“ المحلي.

ففي أبريل المنصرم، حاولت فرق الإنقاذ التدخل لنجدة 17 صيادا بعد اصطدام مركبين غرب جزيرة ”جافا“، وتم العثور على جثت 3 منهم، ولا يزال 13 آخرين في عداد المفقودين بعد توقف عمليات البحث عنهم.