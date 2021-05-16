حريق في مقهى الفنان السعودي محمد الشعيبي بالكويت (فيديو)‎

كشف الفنان السعودي محمد الشعيبي، عن تضرر فرع لمقهى يمتلكه أثناء حريق هائل نشب في مجمع تجاري بمدينة الجهراء الكويتية.

ونشر الشعيبي عبر صفحته على ”إنستغرام“، مقطع فيديو يظهر اندلاع نيران هائلة ودخان كثيف يخرج من المجمع التجاري، وسط محاولات من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعلق الفنان السعودي على الفيديو قائلا: ”قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله رب العالمين على كل حال.. الحريق كان بالطابق الثاني فوق فرع الجهراء“.

https://www.instagram.com/p/CO8DGZNH_-3/

كما نشر عبر خاصية ”ستوري“ على صفحته بـ“إنستغرام“، مجموعة من الصور للرسائل التي تلقاها من أصدقائه الذين كانوا يبلغونه بوجود حريق في المقهى الذي يمتلكه في الجهراء، وعلق عليها قائلا: ”أستيقظ من النوم لأجد كل الناس تتصل علي.. الحمد لله على كل حال الأمور طيبة بإذن الله.. مشكورين على السؤال“.

ووفقا لصورة نشرها الشعيبي، فإن حريق مجمع الجهراء التجاري تسبب في مصرع شخصين، ولكن لم يحدد من هما.

وتفاعل عدد من المتابعين وزملائه الفنانين مع الفيديو الذي نشره الشعيبي، الذين حرصوا على مواساته في الحريق الذي طال المقهى الذي يمتلكه في الكويت، ومن أبرزهم الفنانة البحرينية شذى سبت، التي قالت: ”خطاك الشر يا غالي والله يعوضك أهم شي بعيد عن الأشخاص“، والإعلامية مي العيدان، حيث قالت: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، معوض إن شاء الله بالحديد ولا فيكم“.