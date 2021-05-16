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الكويت.. اندلاع حريق بمجمع تجاري في الجهراء (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 7:33 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 8:40 GMT

الكويت.. اندلاع حريق بمجمع تجاري في الجهراء (فيديو)

اندلع حريق يوم الأحد، في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الجهراء الكويتية. ونشرت حسابات كويتية على موقع تويتر، مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني،

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المصدر: فريق التحرير

اندلع حريق يوم الأحد، في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الجهراء الكويتية.

ونشرت حسابات كويتية على موقع تويتر، مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني، فيما بدأ رجال الإطفاء محاولات إخماد الحريق.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق، أو ما إذا كان أدى إلى وقوع إصابات، فيما لم تصدر السلطات المعنية -حتى الآن- تعليقا على الحادثة.

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