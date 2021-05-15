مشاجرة عنيفة على طريق سريع في الكويت (فيديو)

ضبطت الجهات الأمنية في الكويت ثلاثة أشخاص بعد وقوع مشاجرة عنيفة بينهم، على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي.

وقعت المشاجرة على طريق المغرب السريع، حيث تبادل الطرف الأول، وهما اثنان، الضرب مع أحد الأشخاص واستخدما طفاية الحريق الخاصة بالسيارة كأداة للضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابة الطرف الثاني برأسه.

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وقالت وزارة الداخلية في تعليقها على المشاجرة، التي تم توثيقها بمقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف جميعاً.

تم ضبط اطراف المشاجرة التي وقعت على طريق المغرب السريع والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بحقهم pic.twitter.com/FEtS36aYDP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 15, 2021

وأفاد اللواء المتقاعد حمد السريع بأن أطراف المشاجرة مواطنون، وقد تعرض الطرفان لإصابات نتيجة المشاجرة، حيث أصيب أحد الأطراف بجرح في الرأس وأصيب الطرف الآخر بكدمة في العين وجرح في اليد اليمنى.