الأردن.. إخماد حريق شب في 4 خطوط نفط بالعقبة (صور)

أعلن الأردن، الخميس، أنه تمكن من إخماد حريق شب في 4 خطوط ناقلة للنفط تابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة جنوبي المملكة.

وقالت مديرية الأمن العام، إن ”جهودا كبيرة بذلتها كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة مكنتها من إخماد حريق شب اليوم في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله الى خزانات النفط“.

وأكدت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أنه لم ينتج عن الحادثة أي إصابات بالأرواح، مشيرة إلى وقد فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

من جانبه، أكد مدير دفاع مدني العقبة المقدم عمران ملكاوي، أنه ”لا توجد أي إصابات بشرية بالحريق، باستثناء أحد مرتبات الدفاع المدني بسبب استنشاقه الغاز وحالته جيدة“.

بدورها، أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، في بيان صادر عنها، أن الحريق نجم عن تسرب للغاز من أحد الصمامات.

وأكد بيان الشركة أنه تم إيقاف التسريب وإطفاء الحريق بالكامل.

وقال رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، إن ”إمدادات الغاز لن تتأثر إلى كافة أنحاء المملكة، وتزويد الغاز من الخط الرئيسي من الميناء إلى الخزانات لن يتأثر كذلك“.

وبين أن ”الخزانات لا خطر عليها كونها تحتوي على أنظمة تبريد مزودة بكودات خاصة“، مشيرا إلى أنه ”في حال تضرر الخط من الخزانات إلى تعبئة الصهاريج فإن البديل موجود لحل هذه المشكلة“.