حريق ضخم يحاصر رجال الإطفاء في الأهواز جنوب إيران

قال مسؤول إيراني بمدينة الأهواز جنوب البلاد، مساء الخميس، إن حريقا هائلا وواسعا نشب في قرية ”متعو“ التابعة للمدينة، مشيراً إلى أن بعض رجال الإطفاء أصبحوا محاصرين بسبب شدة الحريق.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ عن رئيس منظمة الإطفاء بمدينة الأهواز، إبراهيم قنبري، قوله إن ”حريقاً هائلاً اندلع في قرية متعو وإن حرائق نشبت أيضا في وحدة سكنية في منطقة أم الطمير العربية القريبة من القرية“.

وأضاف قنبري أنه ”تم إرسال أكثر من 60 إطفائيا و 12 سيارة إطفاء إلى المنطقة وللأسف أحاطت النيران ببعض رجال الإطفاء“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن أسباب الحريق الذي نشب في هذه القرية التي تقع في الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الأهواز ومدينة عبادان العربية.

وفي سياق متصل، أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن الحريق نشب في البداية في المزارع التي تحيط بقرية متعو.

ونقل موقع ”شفقنا“ الإخباري، عن مسؤول محلي ببلدية الأهواز، ”للأسف احترقت أكثر من مئة نخلة في هذا الحريق، لكن بجهود رجال الإطفاء منع الحريق من الانتشار إلى 700 نخلة أخرى“.

وأضاف: كان هناك أكثر من 30 ألف لتر من المازوت بجوار محطة الضخ في هذه القرية، الأمر الذي منعه رجال الإطفاء من الانتشار.

وأوضح المسؤول الذي لم يكشف عن هويته: ”كان هناك احتمال لانتشار الحريق إلى أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في هذه القرية، ما أدى لحسن الحظ إلى منع وقوع كارثة كبيرة من خلال اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب“.