مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار مطعم في السعودية (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، بعدما تسبب تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه باشرت حادث ”وميض لحظي“ في مطعم بحي العقربية، وأنه تم نقل 6 من المصابين السبعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

باشر مدني #الخبر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/fd0RMqZLW2 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 12, 2021

ولم يشر الدفاع المدني السعودي إلى المصاب السابع، أو حالته الصحية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان محليون على تويتر، الدمار الذي تسبب به الانفجار في المكان.

🚨 انفجار مطعم شاندرا في #الخبر حي العقربية, لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/M5ocOXLGA3 — Deema 🧚🏼‍♀️ (@Deemaerys) May 12, 2021

وقال مغردون سعوديون إن مطعما ومباني مجاورين في المكان تضرروا من التفجير أيضا.