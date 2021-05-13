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مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار مطعم في السعودية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 1:16 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 2:45 GMT

مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار مطعم في السعودية (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، بعدما تسبب تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه باشرت حادث

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، بعدما تسبب تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه باشرت حادث ”وميض لحظي“ في مطعم بحي العقربية، وأنه تم نقل 6 من المصابين السبعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم يشر الدفاع المدني السعودي إلى المصاب السابع، أو حالته الصحية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان محليون على تويتر، الدمار الذي تسبب به الانفجار في المكان.

وقال مغردون سعوديون إن مطعما ومباني مجاورين في المكان تضرروا من التفجير أيضا.

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