مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار مطعم في السعودية (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، بعدما تسبب تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.
وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه باشرت حادث ”وميض لحظي“ في مطعم بحي العقربية، وأنه تم نقل 6 من المصابين السبعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشر مدني #الخبر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/fd0RMqZLW2
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 12, 2021
ولم يشر الدفاع المدني السعودي إلى المصاب السابع، أو حالته الصحية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان محليون على تويتر، الدمار الذي تسبب به الانفجار في المكان.
🚨 انفجار مطعم شاندرا في #الخبر حي العقربية, لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/M5ocOXLGA3
— Deema 🧚🏼♀️ (@Deemaerys) May 12, 2021
وقال مغردون سعوديون إن مطعما ومباني مجاورين في المكان تضرروا من التفجير أيضا.
انفجار بسبب تسرب غاز في مطعم بيت الشواء بحي العقربية بالخبر نتج عنه تضرر مطعم شاندار الهندي والمباني المجاورة، وتسبب في وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/bXAwB0GHwH
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 13, 2021