السيطرة على حريق مفتعل بالسجن المركزي في الكويت

سيطر رجال الإطفاء في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق محدود نشب بأحد مباني السجن المركزي بمنطقة الصليبية.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الحريق، الذي أكدت أنه مفتعل من قبل أحد النزلاء، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابة.

الإعلام الأمني :

حريق مفتعل من احد النزلاء نشب باحدى الزنزانات في السجن المركزي وتم السيطرة عليه ولا يوجد اية اصابات

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 11, 2021

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من افتعل الحريق، دون ذكر تفاصيل أخرى حول سبب إقدامه على هذا الفعل، ونوع التهمة المسجون على ذمتها.