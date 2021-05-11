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السيطرة على حريق مفتعل بالسجن المركزي في الكويت
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 20:54 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 21:50 GMT

السيطرة على حريق مفتعل بالسجن المركزي في الكويت

سيطر رجال الإطفاء في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق محدود نشب بأحد مباني السجن المركزي بمنطقة الصليبية. وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الحريق، الذي

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المصدر: إرم نيوز

سيطر رجال الإطفاء في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق محدود نشب بأحد مباني السجن المركزي بمنطقة الصليبية.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الحريق، الذي أكدت أنه مفتعل من قبل أحد النزلاء، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من افتعل الحريق، دون ذكر تفاصيل أخرى حول سبب إقدامه على هذا الفعل، ونوع التهمة المسجون على ذمتها.

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