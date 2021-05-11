إيران.. مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب

لقي شخصان حتفهما في حادث تحطم طائرة تدريب اليوم الثلاثاء في مطار مدينة آراك عاصمة محافظة مركزي وسط إيران، وفقا لما ذكره المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي.

وأضاف أنه ”لسوء الحظ، لقي الطيار ومساعده حتفهما في الحادث الذي وقع بين الساعة الـ10 و الـ11 من صباح اليوم الثلاثاء في مطار مدينة اراك“.

من جانبه، قال حسين نسب، مدير مطار مدينة آراك، في حديث لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن ”التحقيقات مستمرة لتحديد سبب تحطم طائرة التدريب“.

بدوره، ذكر مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة مركزي حميد غياثي أن ”الطائرة تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من المدرج، وأنه تم إرسال فرق الخبراء إلى مكان الحادث للتحقيق في سبب تحطم الطائرة“.