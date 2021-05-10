بعدما قتلها زوجها.. هاشتاغ "اسمها رفقة الشارني" يتصدر مواقع التواصل في تونس

تصدر هاشتاغ ”#اسمها رفقة الشارني“، مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعد أن قام عنصر أمن بقتل زوجته رفقة الشارني رميا بالرصاص، في محافظة الكاف شمال غرب العاصمة تونس.
ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاغ، مطالبين بفرض أقصى العقوبات بحق عنصر الأمن، واستنكروا ما تعانيه المرأة التونسية من عنف.
https://www.facebook.com/amal.saidi27/posts/515797416459675
وقالت النائبة في البرلمان، أمل سعيدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”في الكاف، عون أمن يطلق الرصاص على زوجته وأم أولاده.. دخلت للإنعاش ثم ماتت“.
وأضافت أمل السعيدي في تدوينتها أن ”الضحية كانت قد تقدمت بشكوى في العنف الزوجي، وبشهادة طبية تفيد ضرورة بقائها تحت المراقبة الطبية 20 يوما، ووكيل الجمهورية لم ير أنه من الضروري توقيف الزوج.. بلغة أخرى قدمت شكوى يوم الجمعة، وأطلق عليها الرصاص يوم الأحد“.
وتابعت أمل السعيدي في تدوينتها أن ”اسمها رفقة الشارني، قولوا اسمها دائما قولوا اسمها كل يوم، قولوه في وجه كل من يقول لكم إنكم تبالغون، وأن العنف ضد النساء في تونس كذبة“.
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3864120680366869&id=100003069246027
وجاء في تدوينة الإعلامية، سماح مفتاح: ”قالت ضربني ولم يسمعني أحد، لم يقتلها هو فقط، فكل من سكت عن العنف ضد النساء قتلها“.
وأضافت سماح مفتاح في تدوينتها: ”اسمها رفقة الشارني.. ضربها يوم الجمعة وقتلها يوم الأحد“.
وقالت الناشطة السياسية، أماني بوبكري في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”اسمها رفقة الشارني، امرأة من الكاف، وأم لأطفال، عنفها زوجها وتقدمت بشكوى ضده في العنف الزوجي، لكنهم ماطلوها“.
وأضافت أماني بوبكري في تدوينتها: ”عاد زوجها للبيت وبمسدسه أطلق عليها عدة رصاصات..لا أحد تكلم وكل الأفواه ساكتة“.
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10226638721375303&id=1265742647
وقالت الناشطة بالمجتمع المدني، هناء سارتر، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”رفقة الشارني ماتت بالرصاص وكلنا شاركنا في الجريمة.. كلنا طبعنا مع العنف“.
وأضافت في تدوينتها: ”بالعنف الممارس في البرلمان، بالقطاعية، بالعنف الموجود في المسلسلات التي تشرّع للعنف والاغتصاب.. كلنا شاركنا في جريمة قتل رفقة الشارني“.