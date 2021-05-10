بعدما قتلها زوجها.. هاشتاغ "اسمها رفقة الشارني" يتصدر مواقع التواصل في تونس

وقالت النائبة في البرلمان، أمل سعيدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”في الكاف، عون أمن يطلق الرصاص على زوجته وأم أولاده.. دخلت للإنعاش ثم ماتت“.

وأضافت أمل السعيدي في تدوينتها أن ”الضحية كانت قد تقدمت بشكوى في العنف الزوجي، وبشهادة طبية تفيد ضرورة بقائها تحت المراقبة الطبية 20 يوما، ووكيل الجمهورية لم ير أنه من الضروري توقيف الزوج.. بلغة أخرى قدمت شكوى يوم الجمعة، وأطلق عليها الرصاص يوم الأحد“.

وتابعت أمل السعيدي في تدوينتها أن ”اسمها رفقة الشارني، قولوا اسمها دائما قولوا اسمها كل يوم، قولوه في وجه كل من يقول لكم إنكم تبالغون، وأن العنف ضد النساء في تونس كذبة“.