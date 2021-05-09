ربما لن تفكر بزيارتها بعد اليوم.. حادث مرعب على أحد الجسور الزجاجية في الصين (صور)

نجا سائح من موت محقق بعد تدليه في الهواء على ارتفاع 330 قدمًا، حوالي 100 متر، عقب تحطم بعض الألواح لجسر زجاجي في الصين.

يقع الجسر الزجاجي في منتجع في جبل بيان في مدينة لونغجينغ الصينية، وتضرر الجسر نتيجة الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة.

وتشبث الرجل بسور الجسر لفترة وجيزة، حتى وصل لبر الأمان بعد تلقي إرشادات من رجال الإطفاء والشرطة وعمال الغابات، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبالرغم من أنه لم يصب بأضرار جسدية، نُقل الرجل إلى المستشفى، حيث يتلقى المشورة النفسية في أعقاب الحادث.

تمت مشاركة صورة السائح على منصة ”ويبو“ للتواصل الاجتماعي في الصين، وحصدت أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

وأثار الحادث مخاوف الجمهور بشأن سلامة الجسور الزجاجية المنتشرة في الصين، وعبر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفه، قائلًا: ”هذا هو سبب عدم تجرؤي على الوقوف على جسر كهذا“، وقال آخر:“كم مرة خضع الجسر للصيانة؟“، وأضاف ثالث :“هذا مرعب“.

يذكر أنه تم إغلاق المنتجع لفترة وجيزة بعد الحادث.

وتتميز المنتجعات الجبلية الصينية بوجود عدد كبير من الجسور الزجاجية التي تكتسب شهرتها كوسيلة لجذب السياح.