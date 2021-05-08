توقيف رجال أمن لاعتدائهم على عسكري في الأردن (فيديو)

أثار فيديو يظهر مجموعة من رجال الأمن العام في الأردن وهم يعتدون على أحد منتسبي الجيش الأردني غضبًا واسعًا في الأردن، وهو ما دفع السلطات إلى توقيف المعتدين.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من رجال الأمن العام يعتدون على أحد منتسبي القوات المسلحة داخل محل تجاري، قبل أن يدفعوا به إلى سيارة الشرطة.

ولم يعرف بعد إن كان سبب الاعتداء هو عدم ارتداء ”العسكري“ الكمامة، إلا أن الحادثة لاقت انتقادات حادة بشأن أسلوب رجال الأمن العام وتعاملهم مع زميلهم من منتسبي القوات المسلحة.

وأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتوقيف عناصر الأمن الذين ظهروا في الفيديو ”بعد التأكد من صحته، لتجاوزهم ومخالفتهم القانون والأعراف وتعاملهم غير الصحيح مع أحد منتسبي القوات المسلحة“.

وأوعز مدير الأمن العام للقضاء الشرطي بالإسراع في إنهاء التحقيقات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية، وتوقيف الضابط والأفراد الذين ظهروا في الفيديو، وصولاً لإنفاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين عملاً بأحكام القانون، بحسب بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام مساء اليوم السبت.

وشدد الناطق الإعلامي على أن ”مديرية الأمن العام وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لن تقبل بأي تجاوز على القوانين من أحد منتسبيها، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بصون الحقوق“.