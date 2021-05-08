مصر.. غرق 5 أشخاص إثر سقوط مركبتهم في قناة مائية بالإسكندرية (صور)

لقي 5 عمال مصريين مصرعهم غرقا، السبت، بعدما سقط تروسيكل (مركبة صغيرة) كانوا يستقلونها في قناة مائية غرب الإسكندرية.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بغرق ”تروسيكل“، يقل عددا من العمال، في ترعة (قناة مائية) بالعامرية.

وانتقل رجال الأمن، وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ”التروسيكل“، الذي كان يقل عمالا؛ مما أدى إلى انحراف المركبة الصغيرة وسقوطها في القناة المائية.

وجرى إنقاذ 7 من العمال، فيما فقد 5 آخرون، قبل أن يتم العثور عليهم وانتشال جثثهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.