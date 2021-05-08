انفجار قوي في شركة لتصنيع المنظفات في إيران

هز انفجار شديد، اليوم السبت، شركة لتصنيع المنظفات بمحافظة قزوين الواقعة شمال غرب إيران، وفقا لما ذكره مسؤول في هذه المحافظة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرت الله مهديخاني، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”إن انفجارا وقع ظهر اليوم في شركة تاج للمنظفات، وأدى الانفجار إلى تدمير إحدى حظائر الشركة بالكامل“.

وأضاف مهديخاني أنه ”تم استقدام قوات من رجال الإطفاء من محافظة البرز وباقي المدن القريبة من محافظة قزوين؛ من أجل احتواء الحريق وإخماده“.

وتابع: ”حاليا، يقوم رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده من خلال الفحص الدقيق للشركات المجاورة، ووجود الكيماويات في الشركة“.

وذكر مهديخاني أن 12 عربة إطفاء موجودة في مكان الحادث وتعمل على إخماد النيران، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات حتى الآن، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق“.

وتأسست شركة ”تاج“ عام 1987 في محافظة قزوين الإيرانية، وأصبح لها فروع في عدة مدن، وباتت إحدى العلامات التجارية الشهيرة والمعروفة من خلال إنتاج منتجات ومنظفات في جميع أنحاء البلاد.