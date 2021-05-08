مصرع 6 مصريين إثر سقوطهم في "حفرة" صرف صحي

لقى 6 مواطنين مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، إثر سقوطهم داخل ”حفرة“ صرف صحي في محافظة المنيا بصعيد مصر.
ووفقا لبيان محافظة المنيا فقد وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أثناء عمل الشركة المنفذة لبعض أعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث تم فتح ”طبة“ الغرفة الرئيسية للمحطة وذلك ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة.
وأوضح البيان أن هذا التصرف أدى إلى سقوط أحد العمال في حفرة الصرف الصحي، وعندما تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية لمحاولة إنقاذه، وقع ضحايا آخرون حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين.
ونوه بيان المحافظة بأنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وانتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي وخرج 12 مصابًا بعد تحسن حالتهم وإجراء كافة الفحوصات اللازمة وتبقت حالة وحيدة تحت الملاحظة في المستشفى وحالته مستقرة.
فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بينما تم نقل الجثث للمستشفى.