مصرع 6 مصريين إثر سقوطهم في "حفرة" صرف صحي

لقى 6 مواطنين مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، إثر سقوطهم داخل ”حفرة“ صرف صحي في محافظة المنيا بصعيد مصر.

ووفقا لبيان محافظة المنيا فقد وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أثناء عمل الشركة المنفذة لبعض أعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث تم فتح ”طبة“ الغرفة الرئيسية للمحطة وذلك ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة.

وأوضح البيان أن هذا التصرف أدى إلى سقوط أحد العمال في حفرة الصرف الصحي، وعندما تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية لمحاولة إنقاذه، وقع ضحايا آخرون حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين.

ونوه بيان المحافظة بأنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وانتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي وخرج 12 مصابًا بعد تحسن حالتهم وإجراء كافة الفحوصات اللازمة وتبقت حالة وحيدة تحت الملاحظة في المستشفى وحالته مستقرة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بينما تم نقل الجثث للمستشفى.