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صورة تثير تعاطفًا واسعًا مع فلسطيني فقد زوجته وأطفاله الخمسة بحريق مروع بالسعودية
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 1:56 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 2:35 GMT

صورة تثير تعاطفًا واسعًا مع فلسطيني فقد زوجته وأطفاله الخمسة بحريق مروع بالسعودية

نشر نادر البورنو، المقيم الفلسطيني الذي قضت زوجته وأطفاله الخمسة في حريق مروع بمدينة جدة السعودية، صورةً مؤثرة لأطفاله قبل رحيلهم، ليثير مشاعر حزن وتعاطف واسعة

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

نشر نادر البورنو، المقيم الفلسطيني الذي قضت زوجته وأطفاله الخمسة في حريق مروع بمدينة جدة السعودية، صورةً مؤثرة لأطفاله قبل رحيلهم، ليثير مشاعر حزن وتعاطف واسعة في المملكة.

وقضت بدور زوجة نادر، وأطفالها الخمسة (نعم، تالين، بسنت، كنان، هتان)، مساء الخميس الماضي، اختناقاً بعد محاصرتهم في شقة بعمارة سكنية بمدينة جدة اندلع حريق في إحدى شققها، بجانب سيدة وابنتها قضيا بالطريقة ذاتها.

ونشر الأب المفجوع، صورة تضم أطفاله الخمسة بملابس زاهية مبتسمين خلال مناسبات مختلفة، بجانب تعليق حزين ودعهم فيه.

وكتب الأب ”وداعا فلدت قلبي، اليوم بعد صلاة الجمعة سوف تكونوا تحت التراب ومعكم المرأة التي أنجبتكم وزرعت بإخلاصها وتفانيها بجعلي إنسان يعشق تراب قدميها، وداعا أحباب قلبي، تركتوني وحيد وأنا لا أستطيع البعد عنكم دقيقة، موعدنا في جنة الخلد، أحبكم“.

وأثارت تلك الصورة مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تلقى والد الأطفال سيلاً من عبارات التعاطف والمواساة، فيما تبرع بعضهم بصدقات مالية عن أرواح الضحايا، بينما عرض فريق آخر تقديم المساعدة للزوج.

وقالت سامية العمودي، وهي طبيبة وأكاديمية بارزة تحمل لقب أقوى امرأة في السعودية، في تعليق على صور الأطفال الخمسة ”أحرفنا تقف عاجزة من شدة الوجع، ربط الله على قلبك وأنزل السكينة وجعلك ممن صبروا واحتسبوا وجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة“.

وهزت الحادثة مدينة جدة، حيث قضى ثمانية أشخاص جميعهم فلسطينيون، وغالبيتهم أطفال، بسبب الحريق خلال تواجد نادر البورنو وإسلام دحلان الذي فقد زوجته وابنته، خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق في شقة بالطابق الثاني من البناء الذي يسكنونه.

وقدمت السفارة الفلسطينية في المملكة، تعازيها للعائلتين.

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