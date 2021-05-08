صورة تثير تعاطفًا واسعًا مع فلسطيني فقد زوجته وأطفاله الخمسة بحريق مروع بالسعودية

نشر نادر البورنو، المقيم الفلسطيني الذي قضت زوجته وأطفاله الخمسة في حريق مروع بمدينة جدة السعودية، صورةً مؤثرة لأطفاله قبل رحيلهم، ليثير مشاعر حزن وتعاطف واسعة في المملكة.

وقضت بدور زوجة نادر، وأطفالها الخمسة (نعم، تالين، بسنت، كنان، هتان)، مساء الخميس الماضي، اختناقاً بعد محاصرتهم في شقة بعمارة سكنية بمدينة جدة اندلع حريق في إحدى شققها، بجانب سيدة وابنتها قضيا بالطريقة ذاتها.

ونشر الأب المفجوع، صورة تضم أطفاله الخمسة بملابس زاهية مبتسمين خلال مناسبات مختلفة، بجانب تعليق حزين ودعهم فيه.

وداعا فلدت قلبي اليوم بعد صلاة الجمعه سوف تكونو تحت التراب ومعكم المراه التي انجبتكم وزرعة باخلاصها وتفانيها بجعلي انسان يعشق تراب قدميها وداعا احباب قلبي تركتوني وحيد وانا لا استطيع البعد عنكم دقيقه

موعدنا في جنة الخلد احبكم pic.twitter.com/UDNQLBQ29u — نادر ابو كنان (@1000_na) May 7, 2021

وكتب الأب ”وداعا فلدت قلبي، اليوم بعد صلاة الجمعة سوف تكونوا تحت التراب ومعكم المرأة التي أنجبتكم وزرعت بإخلاصها وتفانيها بجعلي إنسان يعشق تراب قدميها، وداعا أحباب قلبي، تركتوني وحيد وأنا لا أستطيع البعد عنكم دقيقة، موعدنا في جنة الخلد، أحبكم“.

وأثارت تلك الصورة مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تلقى والد الأطفال سيلاً من عبارات التعاطف والمواساة، فيما تبرع بعضهم بصدقات مالية عن أرواح الضحايا، بينما عرض فريق آخر تقديم المساعدة للزوج.

جعلك الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : (ما يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ في نفسِه وولدِه ومالِه حتَّى يلقَى اللهَ تعالَى وما عليه خطيئةٌ) . — خالد الفهد العريفي (@kfalorifi) May 7, 2021

عظم الله اجرك وغفر لزوجتك وجبر قلبك وهون عليك المصيبه . انا لله وانا اليه راجعون 💔

اطفالك طيور في الجنه شفعاء لك إن شاء الله

قال الرسول عليه الصلاة والسلام:لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا تحلّة القسم"

هذي عن زوجتك لاخوانا في المخيمات الله يتقبلها 💔♥️ pic.twitter.com/hOrVbJwrgT — هياء ♥️🇸🇦 (@iHayaforyou) May 7, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهمك الصبر والسلوان أخي أبو كنان إذا محتاج أي شيء بلغني وأتمنى تعتبرني أخوك الصغير وفي خدمتك أي وقت — الـغـامـدي 🇸🇦 (@aboabdulaziz426) May 7, 2021

الله يربط على قلبك ويلهمك الصبر والسلوان ويجمعكم في جنات النعيم هم رحلوا الى أرحم الراحمين نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة — عبدالرحمن الشهري (@iDhmi) May 7, 2021

وقالت سامية العمودي، وهي طبيبة وأكاديمية بارزة تحمل لقب أقوى امرأة في السعودية، في تعليق على صور الأطفال الخمسة ”أحرفنا تقف عاجزة من شدة الوجع، ربط الله على قلبك وأنزل السكينة وجعلك ممن صبروا واحتسبوا وجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة“.

أحرفنا تقف عاجزة من شدة الوجع ربط الله على قلبك وأنزل السكينة وجعلك ممن صبروا واحتسبوا وجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) May 7, 2021

وهزت الحادثة مدينة جدة، حيث قضى ثمانية أشخاص جميعهم فلسطينيون، وغالبيتهم أطفال، بسبب الحريق خلال تواجد نادر البورنو وإسلام دحلان الذي فقد زوجته وابنته، خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق في شقة بالطابق الثاني من البناء الذي يسكنونه.

وقدمت السفارة الفلسطينية في المملكة، تعازيها للعائلتين.