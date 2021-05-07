وفاة ثلاثة أطفال عراقيين اختناقاً إثر تركهم في سيارة مغلقة (صور)‎

لقي ثلاثة أطفال عراقيين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر تركهم في سيارة ذويهم شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى اختناقهم.

وقالت مصادر أمنية، ووسائل إعلام محلية، إن ”ثلاثة أطفال (ولدين وبنتا) بعمر 3- 4 سنوات، توفوا إثر تركهم في سيارة والدهم لعدة ساعات في الحر، مما أدى إلى وفاتهم“.

وأضافت تلك المصادر أن ”الشرطة المحلية لمنطقة البلديات شرقي بغداد تلقت إخباراً من المواطنين القريبين من الحادثة، ووصلت لمعرفة التفاصيل، لكنها وجدت الأطفال قد فارقوا الحياة“.

ولم يتضح على الفور سبب ترك الأولاد في تلك السيارة، وفيما إذا كان هناك إهمال من قبل ذويهم أو تعمد بذلك.