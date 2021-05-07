واقعة غريبة .. وفاة أم تتسبب بمقتل رضيعتها دون قصد (صور)

في واقعة غريبة ومأساوية، ساهمت وفاة أم أرجنتينية بمقتل رضيعتها دون قصد.

وكانت ”ماريانا أوجيدا“ (30 عامًا) ترضع صغيرتها داخل منزلها في مدينة ”كورينتس“ برفقة طفلها الآخر، بينما كانت ابنتها الكبرى تزور جدتها.

إلا أن ”ماريانا“ عانت من ارتفاع حادٍ في ضغط الدم أثناء إرضاع طفلتها ما تسبب بوفاتها، قبل انهيارها فوق صغيرتها، مما أدى إلى وفاة الرضيعة خنقًا، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وبحسب ما ذكرته التحقيقات الأولية، لم تكشف نتائج الطب الشرعي أي علامات عنف على الأم أو طفلتها، ويعتقد الخبراء أن الأم أُصيبت بصدمة وتوفيت بعد نوبة ارتفاع ضغط الدم.

وكان الزوج ”غابرييل“، وأفراد الأسرة، يحاولون الاتصال بماريانا أكثر من مرة دون جدوى، قبل أن يرد الطفل ذو الـ 3 سنوات في إحدى المرات على والده وقال له:“أمي مازالت نائمة“، الأمر الذي أثار قلق الزوج، خاصة أن ”ماريانا“ كان يتعين عليها اصطحاب ابنتها من منزل جدتها.

وسرعان ما عاد ”غابرييل“ إلى المنزل ليجد زوجته وطفلته ذات الشهرين جثتين هامدتين على الفراش.

وبجانب النتائج الأولية، تشير التقارير إلى استمرار التحقيقات في الواقعة المأساوية.