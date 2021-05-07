حريق كبير بسوق "الجمعة" وسط العاصمة العراقية بغداد

اندلع حريق كبير، منتصف ليلة أمس الخميس، في سوق ”الجمعة“ في منطقة النهضة، وسط العاصمة بغداد.

وبحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي ”واع“، فقد استنفر الدفاع المدني ودفع بـ 30 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت داخل كميات هائلة من الأثاث المستهلك والثلاجات وأجهزة التبريد والأخشاب. ولم يعرف على الفور حجم الأضرار من الحريق.

من جانبها، ذكرت مديرية الدفاع المدني، أنها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.