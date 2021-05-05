طبيب يقتل زوجته رميا بالرصاص شمالي العراق

أقدم طبيب عراقي، يوم الأربعاء، على قتل زوجته الطبيبة أيضا، بإطلاق 3 رصاصات عليها، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل إعلام عراقية وناشطون أن أحد الأطباء أطلق 3 رصاصات على زوجته في منزلهم؛ بسبب خلافات عائلية، في حي القدس.

وأضافت تلك المصادر، أن الطبيبة تعمل في مستشفى آزادي التعليمي.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.