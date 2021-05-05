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قطر.. حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة (فيديو)
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 13:24 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 13:55 GMT

قطر.. حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة (فيديو)

شب حريق محدود اليوم الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج

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المصدر: فريق التحرير

شب حريق محدود اليوم الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج سكني.

من جهتها قالت وزراة الداخلية القطرية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن ”الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي“، مشيرة إلى عدم وجود مصابين.

 

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