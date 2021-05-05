قطر.. حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة (فيديو)

شب حريق محدود اليوم الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج سكني.

🚨BREAKING: Black smoke is spotted in West Bay from what appears to be a building under construction that caught fire. If you have any information, send us a DM and stay safe! pic.twitter.com/tgPWgr0PlB — Doha News (@dohanews) May 5, 2021

من جهتها قالت وزراة الداخلية القطرية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن ”الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي“، مشيرة إلى عدم وجود مصابين.