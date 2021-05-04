ذئب شرس يهاجم عائلة سعودية مخلفًا إصابات بينهم (فيديو)

هاجم ذئب شرس، عائلة في هجرة السرو غرب منطقة تبوك في شمال غرب السعودية، مخلفاً إصابات بينهم، قبل أن يتم قتله من قبل شبان جاؤوا لنجدة العائلة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادثة وقعت مساء يوم الأحد الماضي، حيث نتج عن الهجوم إصابة امرأة وطفل.

وذكر موقع ”أخبار 24“ المحلي، أن الطفل نُقل إلى المستشفى بعد الإصابات التي تعرض لها، قبل أن يستقر وضعه تحت العلاج.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة، الذئب الميت، بينما تجمع عدد من الأشخاص حوله.

وشهدت المملكة الشهر الماضي حادثة شبيهة، حيث لقي مواطن سعودي مصرعه، متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته.

ووقعت الحادثة في حي ”السلي“ الواقع بالعاصمة الرياض، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية.

ونقلت الصحيفة أن ”الجهات الأمنية توجهت لموقع الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وخلصت المواطن من بين فكي الأسد، لكنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو تظهر الأسد وهو ميت فيما يبدو، وذلك عقب تدخل الجهات الأمنية.