أم أمريكية تسعى إلى نقل جثة طفلتها من القبر.. لهذا السبب

تسعى أم أمريكية إلى استخراج جثة ابنتها من قبرها في إيرلندا، ونقلها إلى الولايات المتحدة، بعد دفنها مع والدها الذي قتلها في جريمة قتل وانتحار مأساوية.

ففي أوائل العام 2013، أخبرت ريبيكا سوندرز (34 عامًا)، زوجها أنها ترغب بمغادرة منزلهما في إيرلندا والعودة إلى الولايات المتحدة، مع ابنتهما كلاريسا.

ورد مارتن مكارثي (50 عامًا) عليها، بأخذ طفلته التي كانت تبلغ من العمر 3 سنوات إلى البحر في بلدة ”ويست كورك“ في إيرلندا، وقام بقلتها ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مكارثي، وكلاريسا دفنا معًا، لكن ”سوندرز“ حاولت منذ ذلك الحين تصحيح ما وصفته بـ ”الخطأ الجسيم“.

وأفادت الصحيفة أن مدير خدمة الجنازات في البلدة، أخبر ”سوندرز“ أنه سيكون من الممكن فصل جثة كلاريسا عن جثة ”مكارثي“ على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات.

وقالت سوندرز:“أشعر بارتياح شديد لهذه الأخبار، لأن هذا كان أكبر سؤال يدور في ذهني بينما نمضي قدمًا في التقدم بطلب لاستخراج جثة كلاريسا“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”سوندرز“ تلقت شهادة وفاة زوجها، الأسبوع الجاري، التي تحتاجها لاستخراج التابوت الذي تم فيه دفن الجثتين، وأنها تعتزم تقديم طلبها الشهر الجاري.

وقالت سوندرز:“وافقت على دفن الجثتين معًا، لأنها كانت في حزن شديد وصدمة كبيرة، ولأنها لا تريد أن تكون كلاريسا بمفردها“.

وأضافت:“الآن تريد استخراج جثة ابنتها، وإعادتها إلى الولايات المتحدة، حتى تتحرر من بعض العبء المؤلم المتمثل في الشعور كما لو أنها تخلت عن ابنتها الصغيرة“.