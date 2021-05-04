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مقتل 6 موظفين في فيضانات جنوب إيران
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 12:54 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 14:15 GMT

مقتل 6 موظفين في فيضانات جنوب إيران

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على جثث 6 موظفين لقوا حتفهم جراء فيضانات ضربت منطقة غلباف التابعة لمحافظة كرمان، جنوب البلاد. وقال حاكم محافظة

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المصدر: طهران- إرم نيوز

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على جثث 6 موظفين لقوا حتفهم جراء فيضانات ضربت منطقة غلباف التابعة لمحافظة كرمان، جنوب البلاد.

وقال حاكم محافظة كرمان، علي بابايي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الفيضانات في منطقة غلباف تسببت بفقدان 6 أشخاص يعملون في دائرة الكهرباء بالمدينة“.

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وأضاف بابايي، أن ”الأشخاص الستة كانوا في مهمة أمس (الإثنين) من أجل إعادة شبكة الكهرباء في قرية هرمك بمحافظة كرمان، لكن الفيضانات جرفتهم بعدما تعرضت القرية إلى فيضانات شديدة“.

وتابع: ”رغم الجهود المبذولة للعثور على هؤلاء الأشخاص، أرسلت مروحية الهلال الأحمر للبحث عن المفقودين، وقد تم صباح اليوم الثلاثاء العثور على جثث الضحايا“.

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وشهدت العديد من مدن ومناطق محافظة كرمان، أمس الإثنين، فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بشبكة المياه والكهرباء والطرق، فيما أقيمت سدود ترابية لمنع الأضرار الناجمة عن الفيضانات في قرى مختلفة.

من جهته، قال مدير عام الطرق السريعة بمحافظة كرمان، علي حاج سيد علي خاني، لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”الفيضانات ألحقت أضرارا بالطرق والجسور في المحافظة“، مضيفا أن ”تكلفة الأضرار الأولية قدرت بنحو 27 مليار تومان“.

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