مصرع 20 وإصابة 70 في انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية (صور وفيديو)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 70، إثر انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل الاثنين/ الثلاثاء.

مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر في المكسيك فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل لحظة مرور قطار مترو#إرم_نيوز #México #MetroCDMX pic.twitter.com/5C3WsSGFs3 — إرم نيوز (@EremNews) May 4, 2021

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم للصحافيين: ”لدينا حتى الآن 20 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم“.

وكان جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية أعلن حصيلة سابقة بلغت 13 قتيلاً ونحو 70 جريحا.

مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جسر في المكسيك فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل#إرم_نيوز #México #MetroCDMX pic.twitter.com/HU92Tplt8f — إرم نيوز (@EremNews) May 4, 2021

Update on #MetroCDMX:

At least 13 people were killed when an overpass in Mexico City's metro collapsed Monday night, sending a train plunging downward onto a road, trapping cars under rubble.pic.twitter.com/GVbX2FKgMX — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) May 4, 2021

ووقع الحادث نحو الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.