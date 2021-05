مصرع 20 وإصابة 70 في انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية (صور وفيديو)

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 70، إثر انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم للصحافيين: ”لدينا حتى الآن 20 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم“.

وكان جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية أعلن حصيلة سابقة بلغت 13 قتيلاً ونحو 70 جريحا.

Update on #MetroCDMX:

At least 13 people were killed when an overpass in Mexico City's metro collapsed Monday night, sending a train plunging downward onto a road, trapping cars under rubble.pic.twitter.com/GVbX2FKgMX

