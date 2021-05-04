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مصرع 20 وإصابة 70 في انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 5:44 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 6:50 GMT

مصرع 20 وإصابة 70 في انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية (صور وفيديو)

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 70، إثر انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل الاثنين/ الثلاثاء. مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر في المكسيك فوق

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المصدر: أ ف ب

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 70، إثر انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم للصحافيين: ”لدينا حتى الآن 20 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم“.

وكان جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية أعلن حصيلة سابقة بلغت 13 قتيلاً ونحو 70 جريحا.

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ووقع الحادث نحو الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

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