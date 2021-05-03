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انهيار مبنى أثري في "جدة التاريخية"
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 23:44 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 0:45 GMT

انهيار مبنى أثري في "جدة التاريخية"

نقلت صحيفة سبق السعودية، على لسان شهود عيان مساء الإثنين، تأكيدهم انهيار أحد المنازل الأثرية الخالية في جدة التاريخية. وقال الشهود، إن المنزل يعود لمحمد ذاكر

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المصدر: فريق التحرير

نقلت صحيفة سبق السعودية، على لسان شهود عيان مساء الإثنين، تأكيدهم انهيار أحد المنازل الأثرية الخالية في جدة التاريخية.

وقال الشهود، إن المنزل يعود لمحمد ذاكر وهو أقدم نجار ومعلم رواشين في جدة التاريخية، وقد توفي قبل قرابة الشهر.

2021-05-705

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن المبنى المنهار يقع ضمن مشروع ولي العهد لإنقاذ بيوت جدة التاريخية، وهو مبنى قيد الترميم، وتشرف عليه وزارة الثقافة، وهو أحد معالم البناء التاريخية التي تقع في قلب جدة، والقريبة من ”بيت نصيف“ الذي أقام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عند دخوله مدينة جدة عام 1344هـ.

2021-05-707

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