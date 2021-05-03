مصري يذبح والده بسبب رفضه تزويجه

نفذ شاب مصري جريمة قتل بشعة، اليوم الإثنين، في القاهرة، حيث أمسك برأس والده المريض وضربه بالأرض، ثم أمسك سكينًا وذبحه، في نهار رمضان.

وكانت بداية هذه الواقعة المؤلمة، بورود بلاغ للأجهزة الأمنية في مصر، من شاب يفيد بأنه عقب عودته للعمل وجد والده (61 عاما)، مقتولا داخل الشقة، محل السكن بمنطقة الهرم بالجيزة.

وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة نتيجة التعدي عليه بآلة حادة (سكين)، وتهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة ارتطام الرأس بالأرض.

وبمناقشة الابن المُبلغ، أكد لضباط المباحث أن والده مريض بتليف الكبد ولا يخرج من المنزل، وأنه يقوم برعايته لأن والدته تعمل، ولديه أخ آخر عاطل عن العمل تبين اختفاؤه من مسرح الجريمة.

وظهر من خلال التحري وفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، أن الابن خرج من المنزل مسرعا بعيد ارتكاب الجريمة وملابسه غير منظمة وبها آثار دماء.

وألقي القبض على المتهم المشتبه به، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم طلب من والده الزواج، إلا أن الأخير رفض بسبب عدم قدرة المتهم على الإنفاق لكونه دون عمل، فقرر الابن التخلص من أبيه، وفر هاربًا.