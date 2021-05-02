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السعودية تحقق مع مدون معروف بعد غضب واسع من تصويره بائعة خضار على الطريق (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 21:28 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 22:55 GMT

السعودية تحقق مع مدون معروف بعد غضب واسع من تصويره بائعة خضار على الطريق (فيديو)

قالت وسائل إعلام سعودية إن النيابة العامة استدعت شخصًا صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية. وكان المدون السعودي

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية إن النيابة العامة استدعت شخصًا صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.

وكان المدون السعودي المعروف ”عبدالله العجيمي“ قد نشر مقطعًا عبر حسابه على“سناب شات“ وثق فيه بيع سيدة للخضار في نهار رمضان تحت الشمس.

وانتقد ”العجيمي“ في المقطع المصور السيدة لبيعها الخضار على الطريق، قبل أن يطلب لها الشرطة، لتنتهي القصة باستدعائه من قبل النيابة العامة.

ويمتلك عبدالرحمن العجيمي، عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر فيها مقاطع فيديو تتعلق بالأسواق، والمستهلكين، والعمالة الوافدة، في البلاد، ويحظى بشهرة واسعة ومتابعة لما ينشره من قضايا وفيديوهات.

لكن أحدث فيديو صوره العجيمي، جرَّ عليه انتقادات لاذعة وكثيرة، على الرغم من وجود بعض المدافعين عنه، إذ اتهمه منتقدوه بإهانة سيدة كبيرة في السن تبيع الخضار على الطريق دون أن تسيء له.

ويظهر في الفيديو، العجيمي مقتربًا من السيدة دون أن يُظهر وجهها، ليسألها عن سبب اتخاذها من الطريق مكانًا لبيع الخضراوات تحت الشمس، حيث درجات الحرارة المرتفعة، وما إذا كانت سعودية أم من جنسية أخرى.

https://www.instagram.com/tv/COYsWDzHIaq/?utm_source=ig_web_copy_link

ويقول ”العجيمي“ في الفيديو، إنه اتصل بالسلطات المختصة، لتحضر الدوريات الأمنية إلى المكان، ويتضح أن السيدة التي زعمت أنها سعودية الجنسية في الفيديو، غير سعودية من الأساس.

وتعرض ”العجيمي“ لسيل من الانتقادات، حيث يقول كثيرون إن ما قام به تعدٍ على امرأة فقيرة أجبرتها حاجتها على العمل، حتى لو كانت مخالفة لقوانين عمل الوافدين الأجانب.

وعرض كثيرون، تقديم مساعدات لبائعة الخضار، بحيث لا تُضطر للعمل ومقابلة العجيمي مرة أخرى، على حد قول البعض منهم.

ويقول ”العجيمي“ إن دافعه لتصوير الفيديو والاتصال بالشرطة، هو كونه لا يرضى من جانب إنساني أن تعمل السيدة تحت الشمس ليعطف عليها عابرو الطريق ويشتروا منها بضاعتها، لكن تبريره ذلك، جرَّ عليه مزيدًا من الانتقادات.

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