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النيران تحاصر 14 شخصا داخل عمارة في العقبة الأردنية‎ (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 13:45 GMT

النيران تحاصر 14 شخصا داخل عمارة في العقبة الأردنية‎ (فيديو)

أنقذت كوادر الدفاع المدني في الأردن، اليوم الأحد، 14 شخصا حاصرتهم النيران بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة التاسعة في مدينة العقبة جنوب الأردن. وتداول ناشطون على

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المصدر: عمان - إرم نيوز

أنقذت كوادر الدفاع المدني في الأردن، اليوم الأحد، 14 شخصا حاصرتهم النيران بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة التاسعة في مدينة العقبة جنوب الأردن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اندلاع النيران داخل العمارة السكنية، فيما يتم إخلاء الأشخاص وبينهم طفل جرى إنزاله بواسطة حبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران في الشقة السكنية ومنع وصولها إلى بقية الشقق الأخرى.

وأضاف السرطاوي، أن فرق الدفاع المدني أخلت 14 شخصا من البناية باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذا النوع من الحرائق.

وأشار السرطاوي إلى أن جميع الأشخاص بحالة حسنة، لم ينقلوا إلى المستشفى، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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