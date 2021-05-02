اندلاع حريق قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.. والشرطة تخلي منازل (فيديو)

اندلع حريق كبير في منطقة مفتوحة في ”موشاف زيتان“، قرب مطار بن غوريون، يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع ”0404“ العبري، أن ”رجال الإطفاء يحاولون جاهدين السيطرة على الحريق، فيما بدأت قوات الشرطة بإخلاء المنازل القريبة عن طريق المروحيات خشية انتشار الحريق“.

وأكد الموقع أن ”جميع مداخل المنطقة مغلقة أمام حركة المرور، فيما تم حظر دخول الأشخاص“.

وسائل إعلام عبرية: حريق بجوار مطار بن غوريون في تل أبيب#إرم_نيوز pic.twitter.com/djZjQWzTII — إرم نيوز (@EremNews) May 2, 2021

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن الحريق اندلع في ساحة لجمع الخردوات.