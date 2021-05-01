مصري يطلق النار على أشقائه فيقتل أحدهم ويُصيب اثنين آخرين

أقدم مواطن مصري على إطلاق الأعيرة النارية على أشقائه الثلاثة؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بجروح؛ إثر مشاجرة نشبت بينهم في إحدى المحافظات جنوب مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بين أشقاء في منطقة قحافة القريبة من مدينة الفيوم، وإطلاق نيران كثيفة بالمنطقة؛ وذلك بسبب الخلاف على حسابات مادية بينهم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وحينما اقتربوا فر أطراف المشاجرة وعثر على جثة شاب واثنين من المصابين، وبتفتيشهم تبين أنهم أشقاء.

ولقي الشقيق، الذي كان يبلغ عشرين عاما، مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية بالبطن والذراع.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشادة كلامية جرت بين الأشقاء الثلاثة؛ بسبب خلافات مالية بينهم، تطورت إلى مشاجرة مسلحة، إذ أخرج الجاني سلاحا وأطلق نيرانا كثيفة بصورة عشوائية؛ تسببت في مقتل أحد الأشقاء وإصابة الاثنين الآخرين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، فيما نُقل المصابان لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة والإحالة للنيابة، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.