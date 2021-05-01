مصري ينهي حياة صديقه بسكين بسبب "الشك"

أقدم مواطن مصري في محافظة الإسكندرية الساحلية، على ذبح صديقه بسلاح أبيض ”سكين“، لشكه في سرقة المجني عليه مبلغًا ماليًا من منزله.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بالعثور على جثة عامل بمخبز مُسجاة بأرضية غرفة النوم وبها جروح متفرقة مع وجود آثار دماء بأرضية الغرفة، وبعثرة بمحتوياتها، وعدم وجود هاتفه المحمول.

وقال مالك المخبز الذي يعمل لديه المجني عليه، إن المذكور يعمل عنده بالمخبز، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ فقام بالاتصال به هاتفيًا، فلم يستجب، فتوجه للاطمئنان عليه ليجد باب الشقة التي يسكن بها مفتوحًا، وهو بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكشفت جهود فرق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بذات المخبز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه وعثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجني عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاكتشافه عدم وجود مبلغ مالي كان محتفظا به داخل الشقة محل البلاغ، فاعتقد قيام المجني عليه بسرقته، وبسؤاله عنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض ”سكين“، فأحدث إصابة به أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.