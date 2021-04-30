اندلاع حريق في مداخن بمصافي النفط بحيفا (فيديو)

اندلع، مساء يوم الجمعة، حريق كبير داخل مصافٍ للنفط بمدينة حيفا شمال إسرائيل.
وذكرت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان؛ بهدف السيطرة على الحريق.
اندلع حريق ضخم في منشأة مصنع BZN الواقع في منطقة خليج #حيفا شمال #إسرائيل https://t.co/N1gF3JLLOt#إرم_نيوز pic.twitter.com/vm4cQYQZXy
— إرم نيوز (@EremNews) April 30, 2021
ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن الحريق اندلع في منشأة مصنع BZN الواقع في منطقة خليج حيفا.
ولم ترد معلومات حول الأسباب المباشرة لاندلاع الحريق.