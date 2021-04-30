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اندلاع حريق في مداخن بمصافي النفط بحيفا (فيديو)
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 21:25 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 22:10 GMT

اندلاع حريق في مداخن بمصافي النفط بحيفا (فيديو)

اندلع، مساء يوم الجمعة، حريق كبير داخل مصافٍ للنفط بمدينة حيفا شمال إسرائيل. وذكرت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء

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المصدر: سميح المدهون -إرم نيوز

اندلع، مساء يوم الجمعة، حريق كبير داخل مصافٍ للنفط بمدينة حيفا شمال إسرائيل.

وذكرت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان؛ بهدف السيطرة على الحريق.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن الحريق اندلع في منشأة مصنع BZN الواقع في منطقة خليج حيفا.

ولم ترد معلومات حول الأسباب المباشرة لاندلاع الحريق.

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