اندلاع حريق في مداخن بمصافي النفط بحيفا (فيديو)

اندلع، مساء يوم الجمعة، حريق كبير داخل مصافٍ للنفط بمدينة حيفا شمال إسرائيل.

وذكرت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أعدادا كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان؛ بهدف السيطرة على الحريق.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن الحريق اندلع في منشأة مصنع BZN الواقع في منطقة خليج حيفا.

ولم ترد معلومات حول الأسباب المباشرة لاندلاع الحريق.