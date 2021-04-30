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وفاة متدرب طيران سعودي بتصادم طائرتين في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 20:12 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 20:40 GMT

وفاة متدرب طيران سعودي بتصادم طائرتين في جنوب أفريقيا

توفي متدرب طيران سعودي بحادث تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت سفارة الرياض في العاصمة كيب تاون، يوم الجمعة. وقالت السفارة السعودية، في بيان نقلته

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المصدر: فريق التحرير

توفي متدرب طيران سعودي بحادث تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت سفارة الرياض في العاصمة كيب تاون، يوم الجمعة.

وقالت السفارة السعودية، في بيان نقلته صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إن ”الحادث نتجت عنه وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، الذي كان يستقل الطائرة الأولى ويدرس الطيران على حسابه الخاص، كما نتجت عن الحادث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الأخرى“.

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وأوضحت السفارة أن ”الحادث وقع، مساء يوم الاثنين الماضي، بين طائرتين لتدريب الطيران، إحداهما تابعة لمدرسة (Central Flying Academy)، والأخرى تابعة لمدرسة (Sky Hawk Aviation)“.

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