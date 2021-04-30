انتحار وافد آسيوي في الكويت

أقدم وافد آسيوي على الانتحار شنقا في منزل كفيله بمنطقة أبوفطيرة في محافظة مبارك الكبير أمس الخميس، فيما تم نقل الجثة للطب الشرعي.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله: إن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية عن أن عاملا آسيويا يعمل لديه أقدم على الانتحار، وبانتقال رجال الأمن تبين أن الوافد في العقد الرابع وشنق نفسه بقطعة قماش ربط أحد طرفيها في سقف الغرفة والطرف الثاني برقبته.

ويوم أمس الخميس، أعلن مصدر أمني أن شابا من بدون الكويت حاول الانتحار شنقا داخل نظارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ليتم إسعافه لاحقا إلى مستشفى العدان.

وسجلت الكويت في الأسابيع والأشهر الماضية عدة حالات انتحار معظمها لوافدين.

وفي وقت سابق، عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات فيروس كورونا.

ومنذ بداية انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وحالات الانتحار في الكويت تتزايد، خصوصا بين العمالة الوافدة، بحسب وسائل إعلام كويتية.

ويرى علماء نفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.