إصابة عشرات اليهود إثر انهيار مدرج في إسرائيل.. وأنباء عن سقوط قتلى (فيديو وصور)

أصيب عشرات الأشخاص إثر انهيار مدرج في شمال إسرائيل، أثناء تجمع مئات من اليهود للاحتفال بما يسمى ”عيد لاج باومر“، بحسب صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

ونقلت الصحيفة عن ”نجمة دواد الحمراء“ لخدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن هناك 20 شخصا في حالة حرجة، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى سقوط قتلى.

وأضافت الصحيفة أن ”سلطات البحث والإنقاذ تكافح لإجلاء الأشخاص المحاصرين“.

טרגדיה במירון- כרגע מדא מדווחים על 15 פצועים אנוש בהתמוטטות הטריבונה בהדלקה של חסידות תולדות אהרון בהילולת הרשב"י.

ישנם עוד עשרות פצועים במקום. הצפיפות בהר גדולה מאוד, והדבר מקשה על פינוי הפצועים מהמקום. מסוקים הוזנקו לפינוי pic.twitter.com/K20hr19Kha — Noa Shpigel (@NoaShpigel) April 29, 2021

وتابعت الصحيفة أن ”خدمات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت في علاج عشرات الجرحى، كما تلقى بعض المرضى الإنعاش، فيما وصلت طائرات عمودية لإجلاء الجرحى“.

وبحسب ”هآرتس“ شارك عشرات الآلاف من الأشخاص، يوم الخميس، في احتفالات ”لاج باومر“ السنوية، والتي تقام في ما يعرف بـ“ضريح الحاخام شمعون بار يوشاي“.

وهذه الاحتفالات التي أقيمت عند سفح جبل ميرون، شمال غرب الجليل، هي أكبر حدث يقام في إسرائيل منذ بدء تفشي وباء كورونا العام الماضي، وفقا للصحيفة.

وكان من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى منتصف نهار الجمعة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا، قالت إنها تظهر أجزاء من المدرج المنهار وتجمع عدد كبير من الأشخاص، والذين يبدو أنهم يحاولون إنقاذ الجرحى.