في أقل من 24 ساعة بعد هروبه من مكان الحادث.. ضبط أوروبي دهس عربيًا وتسبب بوفاته في دبي

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات، يوم الخميس، القبض على أوروبي تسبب بوفاة عربي بعدما دهسه بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية عن مدير مركز شرطة ”بر دبي“ العميد عبد الله خادم سرور المعصم، قوله: إن المتسبب بالحادث ”تم ضبطه خلال أقل من 24 ساعة بعد فراره من موقع الحادث“ الذي وقع على شارع دبي – العين فجر اليوم.

وأضاف المعصم أن ”الضحية أوقف سيارته على كتف الطريق لتعطلها، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته وفر سائقها من المكان، لكن الشرطة نجحت في تحديد مكانه والقبض عليه وضبط السيارة المتسببة في الحادث“.

وأشار إلى أن ”المتهم فوجئ بسرعة وصول الشرطة إليه، واعترف بفعلته، مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث“.