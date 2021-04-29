الكويت.. فرق الإطفاء تواصل التعامل مع حريق إطارات السالمي (فيديو)

واصلت فرق الإطفاء العام في الكويت التعامل مع حريق إطارات في منطقة السالمي، كان نشب منذ يوم أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير العلاقات العامة بقوة الإطفاء العقيد محمد الغريب قوله، إن الحريق اندلع عصر أمس الأربعاء، وتم تحريك 4 مراكز تابعة للإطفاء من مواقع الشقايا والجهراء الحرفي وكاظمة والإسناد، بالإضافة إلى آليات بلدية الكويت، حيث عملت الفرق على عزل كميات الإطارات عن بعضها البعض لمنع تمدد النيران إليها، بالإضافة الى استخدام الجرافات لدفن الإطارات المشتعلة، لاسيما أن النيران امتدت على مساحات واسعة تجاوزت 5 آلاف متر مربع.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة مشعل الإبراهيم قوله، إن الإهمال هو العامل الأبرز وراء الحريق.

جانب من عمليات مكافحة وعزل حريق إطارات السالمي من قبل فرق الإطفاء pic.twitter.com/225wABe1Qt — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 29, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة لهب النيران المشتعلة بملايين الإطارات ومثلما تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة.

ونشرت قناة مختصة بالأخبار القضائية والأمنية على حسابها عبر تويتر مقطع فيديو علقت عليه: ”جانب من عمليات مكافحة وعزل حريق إطارات السالمي من قبل فرق الإطفاء“

من جانبه، قال الناشط حسين صقر العازمي في تغريدة على حسابه عبر تويتر: ”الله يكون بعون إخوانا رجال قوة الأطفاء صيام ويكافحون حريق إطارات السالمي كتب الله أجركم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تسبب في هذي الفوضى التواير على مد النظر بالبر رحمه من الله سبحانه وتعالى أن الهابه من الشمال الغربي“.