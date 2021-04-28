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شابة أمريكية تلقى مصرعها بعد سقوط رجل من أعلى مبنى فوقها (صور)‎
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 21:24 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 21:30 GMT

شابة أمريكية تلقى مصرعها بعد سقوط رجل من أعلى مبنى فوقها (صور)‎

لقيت شابة أمريكية مصرعها في مقاطعة سان دييغو ولاية كاليفورينا، بعد سقوط رجل من أعلى مبنى فوقها، حيث فارقت الحياة على الفور. ووفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت"،

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المصدر: نيره صلاح -إرم نيوز

لقيت شابة أمريكية مصرعها في مقاطعة سان دييغو ولاية كاليفورينا، بعد سقوط رجل من أعلى مبنى فوقها، حيث فارقت الحياة على الفور.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”الإندبندنت“، فإن مكتب الطب الشرعي في المقاطعة ذكر أن شابة تُدعى ”تايلور كاهلي“ وتبلغ من العمر 29 عامًا، كانت تسير برفقة أحد أصدقائها بجانب أحد المباني، وفجأة سقط فوقها رجل قفز من الأعلى محاولًا الانتحار، حيث فارقت ”كاهلي“ الحياة على الفور جراء إصابات شديدة.

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وأكد البيان الصادر عن مكتب الطب الشرعي أن الرجل الذي تسبب بموت هذه الشابة لم يتم تحديد هويته حتى الآن، ولا الأسباب التي جعلته يُقدم على الانتحار.

وأفاد البيان أن الرجل فارق الحياة أيضًا بعد أقل من ساعة من نقله إلى المستشفى وعمره يتراوح ما بين العشرينات والثلاثينات، وشوهد وهو يتدلى من نافذة موجودة في الدور التاسع قبل أن يسقط على ”كاهلي“ ويودي بحياتها بهذه الطريقة المأساوية، وتم إعلان وفاته على أنها حالة انتحار.

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وأفادت تقارير الشرطة أن الصديق الذي كان بصحبة الشابة لم يحدث له شيء، ولم يتعرض للأذى خلال الحادثة.

وصرح مدير أعمال الشابة المتوفاة في هذه الحادثة المأساوية ويُدعى ”لوريل ماكفارلين“ أن ”كاهلي“ كانت على موعد عاطفي مع رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت، لافتًا إلى أنها شخصية رائعة وودودة، وكانت خجولة بشكل كبير، ولم تكن تستحق ما حدث لها.

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