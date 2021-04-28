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حريق ضخم يلتهم أكبر سوق بمدينة مشهد الإيرانية (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 0:26 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 1:40 GMT

حريق ضخم يلتهم أكبر سوق بمدينة مشهد الإيرانية (صور وفيديو)

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية التابعة للحكومة، الأربعاء، إن حريقاً ضخماً نشب في أكبر سوق بمدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد. وقالت وكالة "إيرنا"، إن الحريق

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المصدر: طهران- إرم نيوز

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية التابعة للحكومة، الأربعاء، إن حريقاً ضخماً نشب في أكبر سوق بمدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد.

وقالت وكالة ”إيرنا“، إن الحريق التهم جزءاً كبيرا من سوق المصلى بمدينة مشهد، مضيفة إن الخسائر لم تعرف بعد.

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من جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة في دائرة الإطفاء بمدينة مشهد، ”آتشيار رضا حيدري“، في حديثه للوكالة، إن ”الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وقد اجتاح عدة محال تجارية، ويقوم رجال الإطفاء بإخماده“.

 

وأضاف رضا حيدري: سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا. ولم يتحدث عن أسباب الحريق وحجم الخسائر.

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ويعد سوق المصلى أكبر وأهم سوق لتوزيع وبيع المواد الغذائية والفواكه المجففة في شرق البلاد ومدينة مشهد، وهو مجمع المواد الغذائية والفواكه المجففة الضخم في مشهد، وفيه جميع أنواع المواد الغذائية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى بيع المنظفات.

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