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الكويت.. ضبط مقيم بحوزته 10 كيلو من المخدرات بقيمة 600 ألف دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 19:33 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 20:50 GMT

الكويت.. ضبط مقيم بحوزته 10 كيلو من المخدرات بقيمة 600 ألف دولار (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت مقيما من الجنسية الآسيوية وبحوزته (10) كيلوغرامات من مادة الهيروين ومادة الشبو، بقيمة سوقية تقدر بـ180 ألف دينار كويتي؛ ما يُعادل

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المصدر: فريق التحرير

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت مقيما من الجنسية الآسيوية وبحوزته (10) كيلوغرامات من مادة الهيروين ومادة الشبو، بقيمة سوقية تقدر بـ180 ألف دينار كويتي؛ ما يُعادل نحو 600 ألف دولار أمريكي.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الهيروين ومادة الشبو.

وجاءت عملية الضبط بعد أن وردت معلومات تفيد بأن مقيماً من الجنسية الآسيوية يحوز على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيثُ تم رصده ومتابعة تحركاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط المقيم في مسكنه بمنطقة الفروانية، حيثُ عُثر بعد تفتيش السكن على نحو 7 كيلوغرامات من مادة الهيروين، و3 كيلوغرامات من مادة الشبو، بقيمة سوقية تقدر بنحو 180 ألف دينار كويتي.

وبينت أنه بمواجهة المتهم اعترف بأن المضبوطات تخصه وشريك له من إحدى الجنسيات الآسيوية تم إبعاده عن البلاد قضائياً بعد تنفيذه حكما صادرا بحقه على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، لافتة إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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