الكويت.. ضبط مقيم بحوزته 10 كيلو من المخدرات بقيمة 600 ألف دولار (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت مقيما من الجنسية الآسيوية وبحوزته (10) كيلوغرامات من مادة الهيروين ومادة الشبو، بقيمة سوقية تقدر بـ180 ألف دينار كويتي؛ ما يُعادل نحو 600 ألف دولار أمريكي.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الهيروين ومادة الشبو.

الإعلام الأمني": ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته (10) كيلو هيروين وشبو pic.twitter.com/Yr5zG3PW21 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 27, 2021

وجاءت عملية الضبط بعد أن وردت معلومات تفيد بأن مقيماً من الجنسية الآسيوية يحوز على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيثُ تم رصده ومتابعة تحركاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط المقيم في مسكنه بمنطقة الفروانية، حيثُ عُثر بعد تفتيش السكن على نحو 7 كيلوغرامات من مادة الهيروين، و3 كيلوغرامات من مادة الشبو، بقيمة سوقية تقدر بنحو 180 ألف دينار كويتي.

وبينت أنه بمواجهة المتهم اعترف بأن المضبوطات تخصه وشريك له من إحدى الجنسيات الآسيوية تم إبعاده عن البلاد قضائياً بعد تنفيذه حكما صادرا بحقه على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، لافتة إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.