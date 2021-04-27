الكويت.. توقيف خليجي بتهمة الاعتداء على رجال الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجهراء في الكويت، القبض على خليجي اعتدى على رجال الأمن بعد أن اصطدم بدوريتهم وتسبب في الإضرار بها، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وبحسب المصدر، فإن شخصا آخر كان برفقة المتهم (خليجي أيضا)، لكنه لاذ بالفرار، وجارٍ البحث عنه لضبطه وتقديمه للجهات المختصة.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، عن المصدر قوله، إن ”رجال نقطة تفتيش فوجئوا بمركبة بها شخصان تصطدم بدورية بالنقطة الأمنية في محاولة للهرب. وتمت مطاردة الشخصين اللذين قاما بالاعتداء على رجال الأمن وجرى توقيف أحدهما وتبين أنه خليجي، وجار ضبط المتهم الثاني، وسجلت بحقهما قضية الاعتداء على رجال الأمن والهروب من نقطة تفتيش والاصطدام بدورية“.