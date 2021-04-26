طفايات حريق لا تعمل ومعدات متهالكة.. عراقيون يحملون الفساد المزمن مسؤولية كارثة مستشفى "ابن الخطيب"

تعددت قائمة اتهامات الشهود والطاقم الطبي وفرق الإغاثة وأقارب الضحايا في الحريق، الذي اندلع في مستشفى ”ابن الخطيب“ لعلاج مرضى كورونا في بغداد يوم السبت الماضي، الذي أودى بحياة 82 شخصا، بين طفايات حريق لا تعمل، ومعدات طبية عفا عليها الزمن، ونظام إنذار الحرائق متعطل في المستشفى.

ولم تكن أحدث المآسي في العراق، التي نجمت عن انفجار خزان أكسجين، سوى عرض من أعراض مرض سوء الإدارة، الذي يعاني منه نظام الرعاية الصحية منذ سنوات، وحتى في أوقات السلام النسبي.

وأذكى الحادث نار الغضب في صدور العراقيين الذين يقولون إن عجز حكومتهم والنخبة السياسية عن تحسين الخدمات واقتلاع جذور الفساد على مستوى البلاد يودي في النهاية بالأرواح.

وقال محمد عطار، الذي لقي ثلاثة من أقاربه حتفهم في الحريق الذي وقع في شهر رمضان المبارك ”كل شيء في المستشفى قديم ”، مضيفًا أن ”لا شيء جيدا في منظومة الرعاية الصحية في العراق“.

وأبدى أطهر المالكي، الذي فقد أحد أفراد أسرته أسفه لما قال إن السلطات عجزت عن الرد والتصدي لحالة طارئة، وقال: ”ألم يكن واجبا أن يكون هناك إشراف على مستوى الوزارة على مستشفى كورونا في بغداد؟ هذا إهمال جسيم، مستشفى يحترق ولا تتوفر حتى عربات إطفاء بشكل سريع“.

في حين قال الدفاع المدني في العراق إنه حذر السلطات في وقت سابق من خطر اندلاع حريق في المستشفى.

وبين العميد جودت عبدالرحمن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العراقية أنه تم ”إبلاغ إدارة المستشفى ودائرة الصحة رسميا بوجود مخالفات لشروط السلامة لكننا لم نحصل على أي إجابة“.

وأضاف: ”لم تتوفر منظومة الإطفاء الرطبة وكذلك لم تكن هناك منظومة الإنذار للحرائق، لو توفر كل ذلك لأصبحت السيطرة على النيران بوقت أقل ولكان هناك عدد أقل من الضحايا“.

بينما قال أربعة من الشهود إن طفايات الحريق في المستشفى لم تعمل عندما بدأ الحريق في الانتشار.

ولم ترد وزارة الصحة العراقية، التي تتحدث باسم المستشفيات الحكومية في البلاد، على الطلبات المتكررة للتعليق منذ وقوع الحادث.

وتم وقف وزير الصحة العراقي عن العمل فورا، لكنها مجرد خطوة يعتقد كثير من العراقيين أنها لن تحدث فارقا كبيرا في نظام للرعاية الصحية يعانى تبعات عقود من الإهمال.

ودمرت الحرب وعقوبات الأمم المتحدة في عهد صدام حسين العراق، ما ترتب عليه نقص في الأدوية والمعدات، وتسبب الصراع الطائفي بعد سقوط صدام حسين إثر الغزو الأمريكي في عام 2003، والمعركة مع تنظيم ”داعش“ في مزيد من الأضرار.

لكن حتى في أوقات الاستقرار النسبي، فشل العراق في توسيع منظومة الرعاية الصحية وإعادة بنائها.

فوضى

وعدد الأطباء والممرضين بالنسبة للسكان في العراق بين أدنى المعدلات في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى هجرة الأطباء والممرضين المؤهلين على مر السنين وتعرضهم في بعض الأحيان للقتل أو الخطف أو الاعتداءات، حتى خلال جائحة كورونا.

ويمثل الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية للفرد مبلغا صغيرا عند المقارنة بحجم الإنفاق في أماكن أخرى من المنطقة، وأقل من المتوسط العالمي.

وأعاد حريق مستشفى ابن الخطيب في جنوب شرق بغداد يوم السبت تلك الحقائق إلى الأذهان.

وقال علي البياتي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق إن هذه ”ضربة أخرى لما تبقى من الثقة المحدودة في المؤسسة الطبية“، مضيفًا أنه تم إدخال تحسينات محدودة على وسائل التصدي للحرائق في المراكز الطبية في العراق رغم وقوع سوابق مماثلة.

وأوضح أن حريقا شب في جناح للولادة في بغداد عام 2016 أدى إلى مقتل 13 طفلا، مع بطء الاستجابة من فرق التصدي للحالات الطارئة وتأخر إنهاء الحريق.

وأشار البياتي إلى أن ”تكرار مثل هذه الحادثة بعد سنوات يعني أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراءات (كافية) لمنعها“.

وقال طبيب عمل لفترة وجيزة في مستشفى ابن الخطيب إنه تركها وانتقل إلى مستشفى آخر بسبب تردي الأوضاع التي وصفها بكلمة ”فوضى“.

وأضاف الطبيب، الذي تحدث طالبا عدم نشر اسمه خوفا من أن تعزله وزارة الصحة، ”كانت جحيما ليس فقط للمرضى ولكن للأطباء أيضا، صيدلية المستشفى لا تحتوي إلا على الباراسيتامول وحبوب المضادات الحيوية البسيطة“.

ومن بين المحققين في الحريق وفاء الشمري النائبة في البرلمان وعضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، حيثُ تساءلت ”هل يُعقل أن مستشفى كبيرا في بغداد متخصصا بعلاج مرضى الكورونا يفتقر الى أبسط إجراءات السلامة؟ لماذا هذا الاستخفاف بحياة المواطنين“.

وتعهدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين، لكن الذين فقدوا أحباءهم وذويهم يقولون إن ذلك لا يبعث على أي قدر من الارتياح أو الطمأنينة.

وقال محمد علي (23 عامًا)، الذي توفي عمه في الحريق ”بقي في المستشفى 25 يوما، كان من المقرر أن يخرج ويعود إلى المنزل في اليوم التالي (الأحد)، قالوا إنه بخير الآن وإنه تعافى ويمكنه المغادرة“.