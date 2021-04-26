وكالة إيرانية: انفجار مروع في شركة كيميائية

أفادت وكالة أنباء ”إيمنا“ الحكومية الإيرانية، مساء الإثنين، بوقوع انفجار وصفته بـ“المروع“ في إحدى الشركات المختصة بصناعة حامض الكبريتيك بمدينة شهر رضا التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن عباس عابدي المتحدث باسم منظمة الطوارئ بمحافظة أصفهان، قوله: إن ”الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى“.

وأضاف أن ”اثنين من المصابين نقلا إلى مستشفى أمير المؤمنين بمدينة شهر رضان، ونُقل الآخر إلى مستشفى محمد رسول الله في مدينة مباركه بمحافظة أصفهان“.

وقال عابدي: ”تم الإبلاغ عن هذا الحادث لمركز طوارئ محافظة أصفهان الساعة 15:32 اليوم“، مؤكدا أن ”الانفجار لم يخلف قتلى“.

وتقع شركة صناعة حامض الكبريتيك، في مدينة الرازي الصناعية، الواقعة على بعد 15 كيلومترًا من شهر رضا، وهي واحدة من أكبر المدن الكيماوية في البلاد.

وتم بناء هذه المدينة على أرض مساحتها 1500 هكتار، ويعمل بها حاليًا 6500 شخص، وتقع مدينة شهر رضا على بعد 80 كيلومترا جنوب محافظة أصفهان.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن أسباب الانفجار الذي وقع.