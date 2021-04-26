منوعات

مصري يذبح زوجته وطفله في نهار رمضان لسبب صادم
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 12:57 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 14:20 GMT

مصري يذبح زوجته وطفله في نهار رمضان لسبب صادم

أقدم مصري على ذبح زوجته وطفله بسكين، في نهار رمضان؛ بدعوى أنه تخيل بأن زوجته تخونه مع غيره في إحدى قرى محافظة الدقهلية. وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا

+A -A
المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

أقدم مصري على ذبح زوجته وطفله بسكين، في نهار رمضان؛ بدعوى أنه تخيل بأن زوجته تخونه مع غيره في إحدى قرى محافظة الدقهلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية جوحر التابعة لمركز طلخا بالقليوبية، يفيد بقيام شخص بذبح زوجته وطفله، والعثور عليهما غارقين في دمائهما.

وكشفت التحقيقات قيام صاحب مخزن أسمدة بذبح زوجته، ونجله 8 سنوات بسكين؛ لمجرد أنه تخيل قيام زوجته بخيانته مع عدد من الرجال، وأن طفله الصغير ليس من صلبه.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم استل سكينا وقام بنحرهما في منطقة الرقبة، موضحة أن الزوج المتهم له أربعة أولاد آخرين من نفس زوجته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة للسبب المذكور.

ونقلت الجثامين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play