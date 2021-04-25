لبناني يصيب صديقته السورية بجراح خطيرة وينتحر

أصاب مواطن لبناني، شابة سورية، بجراح خطيرة، ثم أطلق النار على رأسه وتوفي على الفور، وفق ما نشرته وسائل إعلام لبنانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”النهار“ اللبنانية، فإن المواطن اللبناني (إ. ف. ر.) مواليد العام 1967 أقدم على إطلاق النار، عصر الأحد، من بندقية صيد داخل غرفة فندق في منطقة البوار على صديقته (ف. ت. ق.) سورية الجنسية مواليد العام 1992 فأصابها بجراح خطرة.

وأفادت الصحيفة، أن الجاني، أطلق النار على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وسارعت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قِبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.