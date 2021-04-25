مصري يقتل والدته بأربع طعنات في نهار رمضان بسبب الميراث

أقدم شاب مصري، اليوم الأحد، على قتل والدته في نهار شهر رمضان الفضيل، باستخدام سلاح أبيض في إحدى محافظات الدلتا إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا يُفيد بقيام شاب بقتل والدته خلال نهار رمضان في كفر البسطويسي التابع لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادثة، وتبين أن المتهم سدد لوالدته 4 طعنات نافذة بسلاح أبيض أدت إلى وفاتها في الحال، بسبب خلاف على الميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والإحالة للنيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.